Первые серийные Mustang Shelby CT500 и Toyota Supra помогут лечить людей

Самые первые серийные образцы новых моделей автомобилей всегда привлекают внимание коллекционеров, особенно когда речь идет о спорткарах, которые будут выпущены очень ограниченным тиражом. Иметь автомобиль с серийным номером 00001 — мечта любого коллекционера.

Как пишет Autoblog, в рамках Северо-Американского автосалона, который проходит в эти дни в Детройте, уже состоялись аукционы по продаже первых серийных экземпляров двух таких спорткаров. Оба они стали настоящими «звездами» автошоу, и неудивительно, что на аукционе они были проданы по цене, значительно превышающей «нормальную».

Так, первый серийный спорткар – Toyota Supra матового серо-стального цвета – ушел за 2,1 миллиона долларов, притом что цена серийной машины будет начинаться с 56 тысяч долларов. Выручку направят в два благотворительных фонда, один из которых помогает ветеранам, а другой – больным-сердечникам. Покупатель скромно пожелал остаться неизвестным.

А вот 700-сильный Ford Mustang Shelby CT500 открыто достался Крейгу Джексону за 1,1 миллиона долларов. Господин Джексон – генеральный директор аукционного дома Баррет-Джексон, специализирующегося на редких и антикварных автомобилях.

Несмотря на то, что во время аукциона на сцене был выставлен Mustang оранжевого цвета, представители Ford заявили, что мистер Джексон сможет сам выбрать цвет и любые опции для своего серийного «Мустанга». При этом у машины будет номер VIN0001.

Цена на «серийный» Ford Mustang Shelby CT 500 пока не объявлена. По словам представителей Ford, она «немного меньше 1,1 миллиона». Деньги, вырученные за автомобиль на аукционе, поступят на лечение диабета у детей.