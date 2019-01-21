Угри в Темзе стали гиперактивными из-за наркотиков

Жители Лондона употребляют так много наркотиков, известных своим белым цветом, что их остатки, попадающие через канализацию в водную артерию британской столицы, оказывают заметное влияние на фауну.

Лондонская система фильтрации, которая должна отделять вредные вещества, не справляется. Угри в Темзе становятся «гиперактивными» и «непредсказуемыми» из-за попавших в воду наркотиков. Об этом 21 января сообщает Daily Mail со ссылкой на данные исследовательской станции, расположенной в районе английского парламента.

Угри мигрируют вверх по Темзе каждый год в период с апреля по октябрь и сталкиваются со множеством опасностей. Однако рыбы «под кайфом» становятся более беспечными, что может обострить проблему их выживания.

Проведенные ранее исследования также показали, что наркотики влияют и на здоровье угрей, вызывая, например, мышечную недостаточность.

Напомним, что угри считаются в Великобритании исчезающим видом. Так, всего за пять лет их число сократилось на 98%. При этом в Соединенном Королевстве постоянно увеличивается количество смертей, связанных с употреблением наркотических веществ. В 2017 году было зафиксировано 432 смертельных случая, в 2016-м их было 371, а в начале 2010-х их число едва превышало 110.