Бюджет Петербурга исполнен с профицитом около 10 млрд рублей

Доходы бюджета Петербурга в 2018 году превысили расходы примерно на 10 млрд рублей. Город обошелся без облигаций.

О профиците «Фонтанке» 21 января рассказал советник врио губернатора Евгений Елин, чья кандидатура выдвинута на должность «экономического» вице-губернатора. По его словам, у города нет необходимости в размещении облигаций, могут понадобиться только краткосрочные обязательства для ликвидации кассового разрыва в начале года.

Ранее стало известно, что адресная инвестиционная программа 2018 года исполнена только на 80,8% даже с учетом того, что ее сильно урезали.