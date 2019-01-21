Бюджет Петербурга исполнен с профицитом около 10 млрд рублей
Доходы бюджета Петербурга в 2018 году превысили расходы примерно на 10 млрд рублей. Город обошелся без облигаций.
О профиците «Фонтанке» 21 января рассказал советник врио губернатора Евгений Елин, чья кандидатура выдвинута на должность «экономического» вице-губернатора. По его словам, у города нет необходимости в размещении облигаций, могут понадобиться только краткосрочные обязательства для ликвидации кассового разрыва в начале года.
Ранее стало известно, что адресная инвестиционная программа 2018 года исполнена только на 80,8% даже с учетом того, что ее сильно урезали.
Справка:
Ранее депутаты подвергали критике бюджетную политику комитета. В частности, Оксана Дмитриева прямо предлагала врио губернатора Петербурга Александру Беглову уволить главу ведомства Алексея Корабельникова (позже тот написал заявление об отставке). Главная ее претензия сводилась к занижению прогнозов по доходам и, соответственно, завышению по расходам. При этом фактический дефицит оказывался ниже запланированного, а город наращивал объем госдолга. Если к началу 2017 года он составлял менее 14 млрд, то на 1 января 2018 года — 34,8 млрд. За истекший год государственный внутренний долг города сократился до 30,1 млрд.
Беглов раскритиковал финансовый блок Смольного и призвал его учиться жить по средствам. Глава города подчеркнул, что Петербург разместил заём в виде облигаций в 2017 году на 30 млрд рублей, в 2018-м возьмет еще столько же, а в 2019-м уже на 52 млрд.