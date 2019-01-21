В Хельсинки женщина родила на автобусной остановке

Пустынная автобусная остановка в финской столице морозной ночью превратилась в родильное отделение. Фото машины, не доехавшей до женской клиники, 21 января опубликовал хельсинкский департамент полиции.

Необычный инцидент произошёл в столичном районе Кяпюля. Как рассказал старший констебль Янне Корхонен, к концу смены в ночь на 20 января полицейские наткнулись на автомобиль, стоящий на «аварийке».

«Пассажирская дверь машины была открыта, и мужчина сидел на корточках перед дверью. Я подошел к нему и спросил, все ли в порядке. Мужчина встал и спокойно сказал, что сейчас начнутся роды. Он сказал, что ехал с супругой в женскую клинику, но из-за родов вынужден были остановиться», - вспоминает Корхонен. Супруг роженицы уже успел вызвать скорую, и медицинские работники вскоре были на месте.

«Фельдшер спокойно сказал: «Не волнуйтесь, роды еще не начались». Цель состояла в том, чтобы переместить женщину в карету скорой помощи с переднего сиденья. Но сразу после этих слов всё случилось. Может быть, прошло около десяти секунд, и в мир ворвался живой и кричащий мальчик! На место быстро принесли одеяла, ведь снаружи было морозно. Эти роды были действительно быстрыми. Прибывший на место врач дал отцу ножницы, чтобы тот перерезал пуповину», – описал в «Фейсбуке» первый подобный случай в своей практике полицейский. «Потрясающее чувство», – добавил он. По словам фельдшера, сам он сталкивается с подобными случаями 5 — 6 раз в год.

Годом ранее об аналогичном случаев в столичном регионе рассказала служба спасения.

Подпись: «Работая полицейским, никогда не знаешь, что случится в твою смену. Иногда происходят вот такие радостные события».