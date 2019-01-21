Спикер Госдумы Володин предложил изменить Конституцию, чтобы добавить своей вотчине полномочий

Председатель нижней палаты Федерального собрания России Вячеслав Володин 21 января рассказал, какие изменения Конституции он считает необходимыми. В конце 2018 года бывший первый заместитель главы президентской администрации указал на необходимость «актуализации» главного закона страны.

Володин уверен, что именно парламент должен играть «ключевую роль в работе по анализу эффективности работы «Основного закона».

«В этой связи целесообразно расширение полномочий Федерального собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Это позволило бы в том числе устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые, как отмечает и председатель Конституционного суда, и многие другие специалисты, связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти», – цитирует председателя Госдумы «Интерфакс».

Володин напомнил, что правки Конституции в 2008 году в том числе уже обязали правительство ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности.

«Следует развивать эту логику дальше, в частности уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе — по вопросам правоприменения», – уточнил Вячеслав Володин.

О необходимости «точечных» изменений Конституции в канун 25-летия с момента её принятия в декабре прошлого года заявлял лидер партии «Единая Россия», глава кабинета министров Дмитрий Медведев. По его словам, изменения в Конституцию «могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти». Тогда же глава Конституционного суда Валерий Зорькин сравнил конституцию с автомобилем представительского класса, на котором нужно уметь ездить, и заявил, что «президентская республика», зафиксированная в Конституции РФ, «позволила в России предотвратить хаос».

На необходимость «точечных» правок Конституции Зорькин указал в октябре. На что один из соавторов текста главного закона страны Сергей Цыпляев заявил, что «для сохранения власти в России смысла менять Конституцию нет».

В конце 2018 года социологи отчитались, что почти половина россиян не читала Конституцию, а каждый пятый уверен, что власти её не соблюдают.

О том, в каких условиях принималась Конституция 1993 года, как она менялась и о чём говорят заявления о грядущих «точечных изменениях», ранее «Фонтанке» рассказали первый и единственный госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис и судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.