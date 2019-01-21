Петербургский завод Nissan подписал специнвестконтракт с Минпромторгом в составе группы «Автоваз». Инвестиции могут составить 12 млрд рублей

ПАО «Автоваз» подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ. Как сообщила 21 января компания, вместе с партнерами она вложит 70 млрд рублей в развитие брендов LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi и модернизацию производства.

«Компания создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта», – отмечается в сообщении.

Среди партнеров СПИК – ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», управляющее заводом Nissan в Петербурге. Также стороной соглашения является правительство Петербурга. Однако, какая именно сумма пойдет на развитие в Северной столице и во что именно она будет вложена, ни Nissan, ни «Автоваз» не раскрывают.

В декабре 2018 года Максим Мейксин, на тот момент возглавлявший комитет по промышленной политике, сообщал, что на петербургский завод Nissan может быть направлено около 12 млрд рублей. Речь идет о расширении производства и усилении локализации, также компания планирует развивать R&D-центр, запущенный осенью 2018 года. Создание отдельного производства двигателей по модели Hyundai пока в планах не стоит, но не исключено, что альянс реализует проект на одной из других площадок, в Тольятти или Алабуге, и оттуда будет поставлять комплектующие в Северную столицу.