Совершаева: Уборка снега профинансирована лишь на 60 процентов. Исправить ситуацию в ближайшее время не удастся

Руководитель аппарата главы города Любовь Совершаева заявила, что бюджетное обеспечение уборки снега составляет лишь 60%. За это она попеняла депутатам.

Так Совершаева отреагировала на просьбу депутата Максима Резника поддержать идею парламентского расследования в отношении уборки снега в городе. «В течение 5 лет где вы были как депутаты, когда принимали бюджет?» – спросила она. По мнению чиновницы, этой зимой принципиально что-то изменить не удастся. «Исключительно из резервного фонда сможем получить какие-то средства, чтобы по договору нанять людей», – добавила она.

Любовь Совершаева Фото: Михаил Огнев

Напомним, уборка снега стала основной проблемой для Смольного в последнее время. Врио губернатора Александр Беглов практически каждый день проводит совещания, посвященные этой теме. Так, накануне, 20 января вечером, Беглов пригласил к себе представителей управляющих компаний и подрядных организаций. И заявил, что основные проблемы на городских магистралях решены, осталось справиться с дворовыми территориями.

В конце прошлой недели врио губернатора ввёл особый режим готовности к ЧС, однако привлекать к работам по уборке военных счёл излишним.