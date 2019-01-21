Совет Европы ввел санкции против главы ГРУ из-за дела Скрипалей

Совет Европы одобрил новые ограничительные меры за хранение и использование химоружия. Причиной стало отравление в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также использование запрещенных веществ в Сирии.

«Совет наложил сегодня [21 декабря] санкции на девять человек и одно учреждение <...> Этот список включает двух должностных лиц из ГРУ, а также руководителя и заместителя руководителя <...>, ответственных за хранение, транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) токсического нервного агента 4 марта 2018 года», – говорится в решении Совета Европы.

В заявлении не приводятся имена попавших под санкции. Главное управление Генштаба, как сейчас называется ГРУ, возглавляет Игорь Костюков. О каком именно его заместителе идет речь, из сообщения еврочиновников непонятно. (С декабря 2016-го Костюков также находится под американскими санкциями. Главой ГРУ вице-адмирал стал в декабре прошлого года.)

Кроме того, под санкции попали научно-исследовательский центр SSRC в Сирии и пять сирийских чиновников.

Ограничения, принятые Советом Европы, означают запрет на поездки в ЕС, а также замораживание активов физических лиц и юридических лиц.

Напомним, британские власти попросили Евросоюз ввести санкции против высокопоставленных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ еще в ноябре. Предполагалось, что в черный список попадут примерно шесть человек.Чтобы пролоббировать вопрос, Лондон заручился поддержкой Берлина и Парижа.