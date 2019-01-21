СК «Полис Групп» запустила акцию «Скидка 2019 руб. с каждого квадратного метра»

СК «Полис Групп»

Купить квартиру в жилых комплексах от «Полис Групп» теперь стало проще. Компания запустила новую акцию на приобретение квартир в новостройках: «Скидка 2019 рублей с каждого квадратного метра»*.

В компании действует стандартная скидка 20% при 100% оплате и ипотеке.

В январе «Полис Групп» вводит дополнительную скидку 2019 рублей с каждого квадратного метра приобретаемой площади. Скидка действует на покупку всех типов квартир в проектах застройщика* при любой форме оплаты.

Сегодня компания «Полис Групп» возводит пять проектов в разных локациях города и области:

ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга (окончание строительства 4 кв. 2019 г.);

ЖК «Полис на Московской» в Московском районе (окончание строительства 4 кв. 2020 г.);

ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе (окончание строительства 4 кв. 2020г.);

ЖК «Краски лета» у м. «Девяткино» (окончание строительства 2 квартал 2020 г.);

ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово рядом со ст. м. Дыбенко и парком Оккервиль (2 кв. 2020 г.).

Скидка суммируется со всеми действующими в компании акциями.

Чтобы воспользоваться акцией необходимо обратиться в Отдел продаж ГК «Полис Групп» за расчетом. Менеджер сообщит финальную стоимость объекта.

*Сроки акции: с 21.01.2019г по 31.01.2019г., юр.название организатора: ООО «ПОЛИС-ГРУПП», юр.адрес: 192236, СПб, ул. Софийская, дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 165, ОГРН 1157847313370 /ИНН 7811231925; ООО "ТИН Групп", 192236, СПб, Софийская, дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 166, ИНН 7811394334, ОГРН 1079847152461; ООО "Краски Лета", 196247, СПб, Ленинский проспект, д.153, литер А, помещение 271Н, ИНН 7810615020 ОГРН: 1167847374298. Акция распространяется на покупку квартир во всех жилых комплексах кроме ЖК «Полис на Неве». Подробнее об организаторах, порядке, сроках проведения акции можно ознакомиться на сайте https://polis-group.ru или уточняйте у менеджеров отдела продаж «Полис Групп»

Справка о компании СК «Полис Групп»

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд» – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents