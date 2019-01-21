18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-17°C
/ Завтра: -10
$ 66.36р
75.55р
17:34 21.01.2019
Расширенный поиск
Срочно

Смольный расторгает с «Метростроем» все контракты на строительство подземки

Строительство
Публикуется на правах рекламы
21.01.2019 16:45
Печать

СК «Полис Групп» запустила акцию «Скидка 2019 руб. с каждого квадратного метра»

СК «Полис Групп» запустила акцию «Скидка 2019 руб. с каждого квадратного метра»

СК «Полис Групп»

Купить квартиру в жилых комплексах от «Полис Групп» теперь стало проще. Компания запустила новую акцию на приобретение квартир в новостройках: «Скидка 2019 рублей с каждого квадратного метра»*.

В компании действует стандартная скидка 20% при 100% оплате и ипотеке.

В январе «Полис Групп» вводит дополнительную скидку 2019 рублей с каждого квадратного метра приобретаемой площади. Скидка действует на покупку всех типов квартир в проектах застройщика* при любой форме оплаты.

Сегодня компания «Полис Групп» возводит пять проектов в разных локациях города и области:

  • ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга (окончание строительства 4 кв. 2019 г.);
  • ЖК «Полис на Московской» в Московском районе (окончание строительства 4 кв. 2020 г.);
  • ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе (окончание строительства 4 кв. 2020г.);
  • ЖК «Краски лета» у м. «Девяткино» (окончание строительства 2 квартал 2020 г.);
  • ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово рядом со ст. м. Дыбенко и парком Оккервиль (2 кв. 2020 г.).

Скидка суммируется со всеми действующими в компании акциями. 

Чтобы воспользоваться акцией необходимо обратиться в Отдел продаж ГК «Полис Групп» за расчетом. Менеджер сообщит финальную стоимость объекта.

*Сроки акции: с 21.01.2019г по 31.01.2019г., юр.название организатора: ООО «ПОЛИС-ГРУПП», юр.адрес: 192236, СПб, ул. Софийская, дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 165, ОГРН 1157847313370 /ИНН 7811231925; ООО "ТИН Групп", 192236, СПб, Софийская, дом 6, корпус 8, строение 1,  помещение 1-Н, офис 166, ИНН 7811394334, ОГРН 1079847152461; ООО "Краски Лета", 196247, СПб, Ленинский проспект, д.153, литер А, помещение 271Н, ИНН 7810615020 ОГРН: 1167847374298. Акция распространяется на покупку квартир во всех жилых комплексах кроме ЖК «Полис на Неве». Подробнее об организаторах, порядке, сроках проведения акции можно ознакомиться на сайте https://polis-group.ru или уточняйте у менеджеров отдела продаж «Полис Групп»

Справка о компании СК «Полис Групп»

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд» – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
21.01.2019 16:48

Спрос на жилье в Санкт-Петербурге вырос на треть

В 2018 году в Петербурге было приобретено 3,8 млн кв. м. жилья – это на 32% больше, чем в 2017 году.
СК «Полис Групп»
21.01.2019 16:45

СК «Полис Групп» запустила акцию «Скидка 2019 руб. с каждого квадратного метра»

Купить квартиру в жилых комплексах от «Полис Групп» теперь стало проще. Компания запустила новую акцию на приобретение квартир в новостройках: «Скидка 2019 рублей с каждого квадратного метра»*.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.01.2019 14:50

Команда «Ленстройтреста» победила в интеллектуальной игре «Ярмарки недвижимости»

17 января в Санкт-Петербурге состоялась II интеллектуальная игра «Ярмарки недвижимости».
«Главстрой Санкт-Петербург»
21.01.2019 12:32

Четвертую школу в "Северной долине" введут в третьем квартале этого года

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к отделочным работам в новой общеобразовательной школе в ЖК «Северная долина». Ее ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Общая строительная готовность — 65%. Все работы должны завершиться до конца августа текущего года.
ГК «Эталон»
21.01.2019 11:29

Группа «Эталон» увеличила продажи на 37% в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет неаудированные операционные результаты за три и двенадцать месяцев, завершившиеся 31 декабря 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.
Фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»
18.01.2019 15:50

«Строительный трест» поддерживает танцевальный фестиваль Crystal Ball

Компания «Строительный трест» выступит официальным партнером Открытого международного танцевального фестиваля «Crystal Ball 2019», который состоится с 19 по 20 января в Санкт-Петербурге.
ГК «Эталон»
18.01.2019 12:10

Группа «Эталон» открыла центр заселения в ЖК «Самоцветы»

С декабря 2018 года идет заселение третьего корпуса в жилом комплексе «Самоцветы» по адресу: Уральская улица, дом 6, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в середине сентября 2018 года. Группа «Эталон» для удобства будущих собственников открыла в жилом комплексе центр заселения.
Setl City
18.01.2019 11:42

Setl City сдала два дома пятой очереди ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дома 5.1 и 5.2 пятой очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпуса распложены вдоль Комендантского пр. Общая площадь квартир в них – около 70 тыс. кв. м.
предоставлено компанией ARKAN
18.01.2019 11:33

Toyota Camry вернулась владельцу

Благодаря поисковой закладке ARKAN Pulsar 16 января владельцу вернулся угнанный накануне автомобиль Toyota Camry.
ГК «Эталон»
18.01.2019 11:30

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «КБ ДельтаКредит».
ГК «Полис Групп»
17.01.2019 16:00

В 3-й очереди ЖК «Полис на Комендантском» возводят 11 этаж

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским лесопарком.
ЗАО «Ленстройтрест»
17.01.2019 14:03

Проекты ГК «Ленстройтрест» примут участие в премии Move Realty Awards 2019

Девелопер «Ленстройтрест» примет участие в ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2019. Проекты компании поборются за награды в нескольких номинациях.