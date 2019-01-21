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Смольный расторгает с «Метростроем» все контракты на строительство подземки

Строительство
21.01.2019 15:18
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Неслыханный рост цен, продаж и объемов — петербургские строители подвели итоги 2018 года

Участники строительного рынка Петербурга зафиксировали рекордные показатели по итогам прошедшего года. Выросли цена, объемы строительства и спрос. На последнем сказались прогнозы о росте цен  и ставок по ипотеке, а на объемах строительства — вступающие в 2019 году в силу поправки.

О своем успехе 21 января сообщает, в частности, «Строительный трест», который в 2018 году ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости. Сумма сделок составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году.  Также «Строительный трест» открыл продажи в первом объекте во Фрунзенском районе, комплексе бизнес-класса в Выборгском районе, в новых лотах своих ЖК в Ленобласти.

«Мы достигли рекордных показателей продаж квартир и коммерческих площадей. Позитивная динамика наблюдалась и на загородном рынке», – прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Показатели за 2018 год обнародовала Группа «Эталон», отмечая позитивные для себя изменения. «По итогам 2018 года Группа «Эталон» установила новые рекорды по всем операционным показателям, – заявил председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков. – Компании удалось реализовать 628 тыс. кв. м недвижимости на сумму 68,7 млрд руб., показав рост на 23% и 37% соответственно, и превзойти как изначальный, так и повышенный по итогам 9 месяцев прогноз по новым продажам на год. Группа «Эталон» заключила 12 312 контрактов с покупателями недвижимости, что на 24% больше, чем годом ранее. При этом компания продемонстрировала впечатляющую динамику средней цены реализации, которая увеличилась на 12%, существенно опередив инфляцию, что свидетельствует о высоком спросе».

Генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина отметил, что значительный вклад в годовые результаты внесли небывалые за всю историю продажи за 4-й квартал 2018 года, которые в натуральном и денежном выражении увеличились на 30% и 47% соответственно – до 211 тыс. кв. м и 24,4 млрд рублей. Всего за год компанией в эксплуатацию введено 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, это площадь более 5,5 тыс. квартир в 18 жилых зданиях.

ГК «Лидер Групп» в 2018 году ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство. Совокупная площадь введенных домов составила порядка 370 тыс. кв. м. – это 5 208 квартир. Также запущен ряд новых строящихся объектов, совокупная площадь которых составила 117 211 кв. м. (2 522 квартиры). По итогам года портфель строящихся проектов ГК «Лидер Групп» насчитывает шестнадцать жилых комплексов. В целом совокупная площадь строящихся домов ГК «Лидер Групп» составила 1 016 537 кв. м, то есть 15,4 тысячи квартир. Портфель реализуемых проектов группы компаний насчитывает двадцать восемь жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По итогам 11 месяцев 2018 года «Главстрой» увеличил продажи на 40%, а объем реализации -  на 26%, до 260 200 кв. м. Компания ввела в эксплуатацию в 1,5 раза больше жилья, чем в 2017 году. Также в сравнении с прошлым годом компания вывела в продажу в 2,5 раза больше корпусов – 34 дома. 2018 год отмечен ростом стоимости предложения и стоимости реализованного спроса – на квартиры компании в проектах комфорт-класса он составил 14%, в проектах бизнес-класса – 20%.

Прошлый год для «ПСК» стал рекордным по числу сделок. В 2018 году «ПСК» ввёл в эксплуатацию два ЖК в центре Санкт-Петербурга, анонсировал пять новых комплексов бизнес-класса и увеличил объём работ в генподряде до 1 млн кв. м. Причем доля ипотечных сделок доходила на отдельных объектах до 40% в месяц. В целом, по данным компании, ставки по ипотеке способствовали и классовой миграции ‒ часть покупателей предпочли бизнес-класс комфорту. Одним из следствий этого стало омоложение покупателей, средний возраст которых колебался от 25 до 35 лет. Возраст почти половины покупателей квартир бизнес-класса у «ПСК» в 2018 году не превышал 37 лет.


© Фонтанка.Ру

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