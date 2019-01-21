Более 300 тысяч деталей: пикап «Шевроле» собрали из Lego

Компания Chevrolet впервые представила полноразмерную копию своего автомобиля, собранную из конструктора Lego. Создание копии пикапа Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss 2019 года выпуска в натуральную величину стало маркетинговым ходом компании в честь выхода фильма «Лего. Фильм 2». Российская премьера картины состоится в начале февраля.

Длина пикапа – более 6 метров, ширина – почти 2,5 метра, высота – 1,8 метра. Специально обученная команда так называемых Lego Master Builders потратила на сборку автомобиля 2000 часов. На машину ушло 334 544 детали, сообщает Motor1.

Реплика была спроектирована и собрана в фирменном магазине моделей Lego Group в Энфилде, штат Коннектикут. Пикап имеет работающую оптику и оснащен графическими элементами, как у настоящей модели. Однако, в отличие от реплики Bugatti Chiron от Lego Technic, ездить он не может.

Видео: YouTube/Chevrolet