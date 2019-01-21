Команда «Ленстройтреста» победила в интеллектуальной игре «Ярмарки недвижимости»

ЗАО «Ленстройтрест»

17 января в Санкт-Петербурге состоялась II интеллектуальная игра «Ярмарки недвижимости».

В мероприятии, проходившем в формате брейн-ринга, приняли участие представители строительных компаний, риэлторских агентств, ипотечных банков, дизайнерских бюро. Победителем стала команда сотрудников ГК «Ленстройтрест».

Игра состояла из 8 раундов, в которых команды отвечали на вопросы, отгадывали мелодии и цитаты из кинофильмов. Всего в мероприятии приняли участие 16 команд по 6 человек. Команда под шуточным названием «ЛенстройИнквизиция», состоящая из сотрудников компании «Ленстройтрест», набрала 103 балла, заняв первое место. Второе место поделили команды «Точка AAG» (холдинг AAG) и «Адвекс» (АН «Адвекс), набравшие по 84 балла.

Первая интеллектуальная игра «Ярмарки недвижимости» состоялась 4 сентября 2018 года. Организаторы планируют проводить интеллектуальные викторины ежегодно.

Напомним, выставка «Ярмарка недвижимости» проходит ежегодно в международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». За 18 лет мероприятие стало ключевым событием для рынка недвижимости Санкт-Петербурга.

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