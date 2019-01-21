В Абхазии БТР сорвался в пропасть. Погибли трое российских военных

БТР с российскими военнослужащими упал в ущелье глубиной в 40 метров в Абхазии: три человека погибли, двое госпитализированы с травмами. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Происшествие произошло 18 января, однако известно о нем стало только сейчас.

«При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье», — цитирует военных РБК.

кадр из видео/David Zhvania/YouTube

По одной из версий, водитель бронеавтомобиля мог не справиться с управлением, также рассматривается вариант неисправности военного транспорта.

Как сообщил изданию Znak координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев, среди погибших призывник из Челябинской области, 22-летний Алексей Аниськин. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель бронетранспортера и механик взвода — 21-летний срочник из Самары. В больнице после аварии оказались 27-летний контрактник из города Шахты и 23-летний рядовой из Башкирии, их состояние оценивается как тяжёлое.