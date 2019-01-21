Пьяный полицейский в Чувашии сбил пожилых женщин, снял это на видео и поехал дальше

Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его подозревают в смертельном ДТП, к тому же совершенном в состоянии опьянения.

Как сообщает 21 января пресс-служба СУ СК РФ по Чувашской Республике, ДТП произошло вечером 19 января в городе Ядрине. По версии следствия, старший следователь ОМВД России по Ядринскому району, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на личном KIA Rio и на Комсомольской улице сбил двух женщин, которые шли в попутном направлении по краю проезжей части. После этого водитель с места ДТП скрылся.

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79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Вторая пострадавшая, женщина 67 лет, была доставлена в больницу.

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека).

СК Чувашии опубликовал видеозапись произошедшего с регистратора «Рио». На ней видно, как автомобиль едет по темной дороге, сбивает идущих по ней женщин и продолжает движение.