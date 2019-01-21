Происшествия
Под тяжестью снега рухнул козырек жилого дома на шоссе Революции. Прокуратура ждала, чтобы наконец-то проверить качество зимней уборки
Козырек пятиэтажного дома на шоссе Революции обрушился под тяжестью неубранного снега. Металлическая основа прихлопнула дверь подъезда, жильцов заблокировало до приезда спасателей.
"ДТП и ЧП"/vk.com
Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, козырек обрушился на доме 16 по шоссе Революции. Судя по размещенным в соцсетях фотографиям, над остальными подъездами снег тоже не счищали.
Дом находится в управлении Жилкомсервиса № 3 Красногвардейского района, всего у компании заключены договоры на обслуживание 95 жилых зданий. Гендиректор организации Сергей Ефремов оказался недоступен для комментариев. Он присутствует на очередном аппаратном совещании, куда позвали всех руководителей управляющих компаний. Уборка дворов — новый тренд Смольного.
Обрушенный козырек дал старт прокурорской кампании. Ведомство теперь решило проверить качество зимней уборки и содержания общего имущества многоквартирных домов во всем Красногвардейском районе.