Под тяжестью снега рухнул козырек жилого дома на шоссе Революции. Прокуратура ждала, чтобы наконец-то проверить качество зимней уборки

Козырек пятиэтажного дома на шоссе Революции обрушился под тяжестью неубранного снега. Металлическая основа прихлопнула дверь подъезда, жильцов заблокировало до приезда спасателей.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, козырек обрушился на доме 16 по шоссе Революции. Судя по размещенным в соцсетях фотографиям, над остальными подъездами снег тоже не счищали.

Дом находится в управлении Жилкомсервиса № 3 Красногвардейского района, всего у компании заключены договоры на обслуживание 95 жилых зданий. Гендиректор организации Сергей Ефремов оказался недоступен для комментариев. Он присутствует на очередном аппаратном совещании, куда позвали всех руководителей управляющих компаний. Уборка дворов — новый тренд Смольного.

Обрушенный козырек дал старт прокурорской кампании. Ведомство теперь решило проверить качество зимней уборки и содержания общего имущества многоквартирных домов во всем Красногвардейском районе.