«Партия Роста» в ЗакСе поддержит кандидатуру Совершаевой на должность вице-губернатора, Резник — нет

Лидер фракции «Партии Роста» в петербургском парламенте Оксана Дмитриева заявила, что депутаты поддержат кандидатуру Любови Совершаевой, которую на должность вице-губернатора Северной столицы выдвинул врио губернатора Александр Беглов.

Об этом политик заявила 21 января на встрече фракции и Совершаевой. По словам Дмитриевой, она давно знакома с чиновницей по предыдущему месту работы последней в полпредстве президента по СЗФО, которое было «единственным местом, куда можно было пожаловаться на фальсификации выборов в городе».

Совершаева в ответ признала, что выборы 2014 года были непростыми, и заявила, что депутатам и исполнительной власти предстоит выстроить новую работающую систему.

При этом депутат Максим Резник, также входящий во фракцию «Партии Роста», заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Совершаевой, так как не поддержит кандидатуру Александра Беглова.

Напомним, ранее в ЗакС были внесены кандидатуры шести вице-губернаторов, в этом списке Любовь Совершаева, Евгений Елин, Владимир Княгинин, Максим Шаскольский, Эдуард Батанов и Николай Линченко.