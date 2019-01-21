Путин попросил помощи Счетной палаты при реализации нацпроектов. Кудрин ответил «есть»

Владимир Путин 21 января провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент попросил Кудрина помочь правительству при исполнении нацпроектов.

«Думаю, что вам – человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас в этом своём новом качестве – несложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей. Поэтому я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством Палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов», – заявил Путин.

Кудрин коротко ответил: «Мы на это и нацелены». Глава Счетной палаты также коротко подвел итоги деятельности своего ведомства в прошлом году. Так, за то время, что Кудрин возглавляет СП, было направлено 170 представлений министерствам, ведомствам и руководителям учреждений, 15 предписаний (это в тех случаях, когда не выполнены первоначальные представления), 220 информационных писем. 23 материала ушли в Генпрокуратуру, 8 — в ФСБ, 4 — в Следственный комитет.