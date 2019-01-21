Хотим, как в Чечне. Петербургские депутаты попросили прокуратуру добиться прощения старых долгов за газ и квартплату

Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга последовала по стопам коллег из других регионов, где парламентарии обратились в прокуратуру с требованием через суд отменить населению долги за газ старше трех лет. Петербургские депутаты, подобно коллегам, апеллируют к прецеденту, созданному 17 января чеченской прокуратурой.

Депутаты ЗакСа от «Яблока», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и Партии Роста в своем письме на имя городского прокурора Сергея Литвиненко сослались, подобно прокуратуре Чеченской Республики, на Гражданский кодекс, признающий безнадежными к взысканию в судебном порядке претензии, у которых вышел трехлетний срок исковой давности.

«Полагаем, что прокуратура Санкт-Петербурга должна проявить такую же заботу о правах населения Санкт-Петербурга, как и прокуратура Чеченской республики», – пишут Борис Вишневский, Оксана Дмитриева и еще больше десятка оппозиционных парламентариев. При этом авторы письма цитируют официальное сообщение чеченского надзорного органа, где действия компании «Газпром межрегионгаз Грозный» были названы «создающими социальную напряженность и могущими повлечь протестные настроения».

Весной и летом прошлого года в Петербурге, рассказывают городскому прокурору депутаты, горожане жаловались на уведомления о долгах за коммунальные услуги от 2008-2009 годов.

«При этом администрация Санкт-Петербурга отказалась списать эти задолженности и вместо этого рекомендовала гражданам обратиться в суд и требовать их списания», – негодуют народные избранники. Обращаясь от имени всех горожан с долгами старше трех лет, депутаты советуют городскому прокурору требовать списания всех долгов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, а не только газа.

Напомним, 17 января Заводской райсуд Грозного обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность местных абонентов за 2007-2015 годы более чем на 9 млрд рублей. Начиная с конца прошлой недели, обращения в прокуратуры родных регионов с просьбой воспользоваться чеченским опытом направили депутаты Смоленской и Астраханской областей, Красноярского края, республик Башкитрия, Чувашия и еще нескольких регионов.