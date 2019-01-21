На Белградской лопнула труба, в мороз без тепла остались жители пяти домов

Коммунальная авария ограничила движение по одной полосе на Белградской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Аварийная бригада локализует дефект, в зону прорыва попали пять зданий.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», 800-миллиметровая труба лопнула в час дня 21 января. Теплоэнергетики трудятся возле 28 дома по Белградской улице. На время работ для движения транспорта закрыта одна полоса от проспекта Славы до улицы Турку. Сколько времени займет ремонт, пока не ясно. Эта же труба не выдержала давления в конце прошлой недели, тепло вернулось в дома спустя примерно 20 часов.

Рабочая неделя в Петербурге началась с мороза, местами в городе температура опустилась ниже 20 градусов. К ночи станет еще холодней, на окраинах до -23.