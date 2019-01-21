На дорогах Петербурга и области в выходные бились как в будни. Обе смерти – на встречке

За выходные, 19 и 20 января, в Санкт-Петербурге ГИБДД зарегистрировала 907 ДТП – на уровне будних дней. В 11 авариях пострадали 13 человек, в том числе один ребёнок.

В Ленинградской области зафиксированы 211 ДТП, в том числе 13 серьёзных. В них пострадали 20 человек, в том числе трое детей, и двое погибли, сообщается на странице Управления ГИБДД «ВКонтакте» 21 января.

Для сравнения, в предыдущие выходные, 12-13 января, в Петербурге было 706 ДТП, а в Ленобласти – 88. Правда, погибших было трое, все в области.

О некоторых тяжёлых авариях, случившихся в выходные, «Фонтанка» уже писала: 20 января с разницей в несколько часов в Петербурге и пригородах разбились четыре пассажирских автобуса, один человек погиб (водитель «Шкоды», влетевший во встречный ПАЗ в посёлке Щеглово).

Вторая жертва – тоже в результате столкновения встречных машин. В субботу, 19 января, около 21:10 на 152-м километре трассы «Кола» (Волховский район области) водитель «КИА» при обгоне не успел уйти от встречного «МАНа» и погиб на месте, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №2 ГИБДД.

В тот же день около 15:10 на 169-м километре «Колы» (Лодейнопольский район) на встречку выехал, по предварительной версии, 34-летний мужчина на Dodge Caliber и совершил столкновения с «Нивой» и грузовым «Вольво». Пострадали, по данным «Дорожного инспектора», четверо: 57-летний водитель «Нивы», его пассажирка и двое детей 13 и 14 лет.

Кроме того, за 19 и 20 января сотрудники ГИБДД задержали 52 пьяных водителя, пресекли 16 выездов на встречную полосу и выявили 2058 нарушений ПДД (в том числе 270, совершённых пешеходами). Зарегистрированы 22 угона, 9 разыскиваемых транспортных средств найдены.

Отметим, что с вечера четверга, 17 января, в Петербурге и области шёл снег, из-за чего было много аварий. Сегодня в Петербурге тоже неспокойно: на дорогах плотные пробки.