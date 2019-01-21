Мороз в Петербурге усиливается, вылезать из свитеров можно будет к среде

Морозы в Северной столице усилятся в ночь на 22 января: в пригородах похолодает до -23. Со среды дневная температура не будет подниматься выше десяти градусов мороза.

По прогнозу синоптиков, сильное похолодание, с которого началась рабочая неделя 21 января, не отступит и на следующий день. Полноту ощущений во вторник дополнят изморозь и туман. Осадков ждать не приходится, ночью в городе до -20, ближе к окраинам -23. Днем температура будет более мягкой, до -13. (Сейчас, отметим, холодней всего в Кронштадте, там столбик термометра опустился ниже 20 градусов.)

В среду в город вернутся осадки, снег будет редким и умеренным, это скажется и на температуре, мороз будет легким, днем до -7.

И все-таки, по предварительному прогнозу, до конца недели температура и днем, и ночью будет около 10 градусов ниже ноля.

Антициклон 21 января показал петербуржцам солнечное гало, а в ночное время позволил наблюдать кровавую луну.