Проигравший платит за всех. Конституционный суд уточнил, как распределять судебные расходы

Петербургские активисты не смогли через Конституционный суд РФ отбиться от расходов за неудачные судебные тяжбы с органами власти. Проигравшие истцы платят не только за адвокатов ответчика, но и за юристов третьих лиц.

КС в открытом заседании 21 января провозгласил постановление по делу о проверке статьи 112 Кодекса административного судопроизводства (КАС). Судьи пришли к выводу, что возможность взыскать с административных истцов, проигравших дело, судебные расходы на оплату услуг представителя заинтересованного лица Основному закону не противоречит.

На неконституционность пожаловались участники инициативной группы, которая борется против уплотнительной застройки в парке Александрино в Петербурге. Через суд активисты пытались оспорить у комитета по градостроительству и архитектуре Смольного распоряжение об утверждении градостроительных планов. ООО «Воин-В» было привлечено к делу в качестве заинтересованного лица, выступало на стороне КГА. В иске заявителям отказали. Застройщик, вынужденный нанимать для процесса адвокатов, добился от истцов 40 тысяч рублей за юридические услуги.

Заявители указывают, что они являются градозащитниками и действуют не только в своих интересах, но вынуждены платить за попытки сохранить облик Петербурга. Сложившаяся практика разорительна, уверены они, поскольку при защите своих прав через суд с конкретным ответчиком число заинтересованных предсказать затруднительно. Кроме того, к спорам с органами власти обычно подключаются коммерсанты, которые на адвокатах не экономят.

В Конституционном суде разъяснили, что возмещение ответчикам предусмотрено ещё и как стороне, которая к разбирательству не стремилась, но вынуждена защищать свои интересы. При этом заинтересованное лицо может быть привлечено к делу, только если результат напрямую затрагивает его интересы. И даже в этом случае компенсировать могут лишь действительно необходимые траты на юристов. К тому же, как подчеркнули судьи, в случае проигрыша истцы будут возмещать только разумную часть расходов.

Несмотря на то, что доказать неконституционность нормы заявители не смогли, их дела подлежат пересмотру в соответствии с толкованием КС.