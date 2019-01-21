Защитник «Зенита» может уехать в Саудовскую Аравию ради гигантской зарплаты

Защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович может перейти в другой клуб уже этой зимой. Как сообщает 21 января Unoportal, после несостоявшегося перехода в «Барселону» в услугах 34-летнего игрока заинтересованы сразу несколько команд из Катара, Саудовской Аравии и Китая.

Один из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры — Саудовская Аравия, где Ивановичу предлагают зарплату 6-8 млн евро в год. В «Зените» футболист получает, по неофициальным данным, около 3,2 млн евро.

Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году на правах свободного агента после 10 лет выступления за «Челси» в английской премьер-лиге. В сезоне 2018/19 провёл в составе петербургского клуба 17 матчей в РПЛ, 8 матчей — в Лиге Европы (все в основе) и один матч — в Кубке России. Все игры Иванович начинал в стартовом составе.