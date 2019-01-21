В Черном море нашли шлюпку с телом моряка с теплохода «Волго-Балт»

Шлюпку с трупом мужчины нашли в Чёрном море. Судно принадлежит теплоходу «Волго-Балт», который затонул у границ с Турцией, сообщает Южное управление Следственного комитета 21 января.

По предварительным данным, 19 января около 15:40 в нейтральных водах Черного моря примерно в 100 милях от берега города Туапсе члены экипажа судна NURS заметили шлюпку, принадлежащую теплоходу «Волго-Балт». В ней находился погибший мужчина. По данным СМИ, он мог быть капитаном затонувшего «Волго-Балта». Заблудившееся судно вместе с телом отбуксировали в 415 район якорной стоянки порта Новороссийска.

«В настоящее время проведен осмотр тела и судна, устанавливается личность мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в СК.

Сухогруз «Волго-Балт-214» с экипажем из 13 человек затонул недалеко от границы с Турцией 7 января. Шестеро погибли вместе с водным транспортом, из них четверо оказались гражданами Украины. Еще семерых удалось спасти в ходе операции с участием поддержки с воздуха. Ранее сообщалось, что россиян в составе команды не было.