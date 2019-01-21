Финляндия сменит командующего Силами обороны. Нынешнего проверяют из-за скандальных военных сборов

Командующий Силами обороны Финляндии Ярмо Линдберг не собирается подавать заявление о продлении срока своих полномочий, который заканчивается в августе 2019 года. Об этом он сообщил на открытии Курсов по обороне страны в Хельсинки 21 января, передаёт Yle.

Таким образом, закупка истребителей, которая запланирована на 2021 год, пройдёт уже при новом руководителе. Линдберг, который уже руководил ВВС в 2008-2012 годах, считает, что смена командующего Силами обороны не повлияет на стратегическую закупку.

В отношении Линдберга идет проверка. Центральное бюро расследований проводит оценку его действий в связи со скандальными военными сборами в сентябре 2017 года в Лапландии, где командующий Карельской эскадрильей Маркусу Пяйвиё появился в пьяном виде и оскорблял в грубых выражениях участников добровольных учебных сборов. Свидетелями инцидента, по данным СМИ, стали люди, которые занимают высокие гражданские должности в регионе. Пяйвиё подозревается в злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и оскорблении чести и достоинства, а командующий ВВС Сампо Эскелинен, который медлил с началом разбирательства по делу, – в нарушении служебных обязанностей.

Министр обороны Юсси Ниинистё ранее заявил, что Линдберг может остаться на своем посту, несмотря на проверку.

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