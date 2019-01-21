Барнаульский суд не посчитал «отборную коллекцию мемчиков» основанием для уголовного преследования
Суд в Алтайском крае прекратил дело местного студента Даниила Маркина, которое в 2017 году возбудили за картинки в Интернете.
«Судья вынесла постановление о прекращении уголовного дела. Дело прекращено в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления, из-за декриминализации», – цитирует 21 января пресс-службу Железнодорожного районного суда в Барнауле «Интерфакс».
На своей странице во «ВКонтакте» Маркин отметил, что не получил компенсации из-за декриминализации, однако оспаривать решение он не намерен.
«У меня не осталось сил, чтобы судиться еще один год ради возможных 100 тысяч рублей», - заявил молодой человек.
В другом посте хозяин «отборной коллекции мемчиков» попытался найти что-то позитивное в своей истории: «Больше нет необходимости краситься в пепельный, если снова в голову взбредет такая идея! Спустя год <...> я заметил, что реально поседел!»
Справка:
Дело Маркина началось в июле 2017 года, когда к нему домой с обыском пришли сотрудники полиции, изъявшие компьютер бабушки и ноутбук. По словам самого подозреваемого, «полицейские хохотали», обнаружив смешные картинки из Сети, которые собирал молодой человек. Однако позитивная реакция не помогла, и в июле 2018 года сибиряка начали судить в родном Барнауле. Эксперты нашли экстремизм в мемах на странице молодого человека в социальных сетях. На Маркина обратили внимание после возбуждения аналогичного дела в отношении жительницы Барнаула - Марии Мотузной. На них обоих пожаловались студентки Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. После огласки ситуации Матузной молодой человек решил также рассказать на широкую публику и о своей истории.
3 октября прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагал частично декриминализовать статью 282 УК РФ. В декабре глава государства подписал закон.