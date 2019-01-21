Барнаульский суд не посчитал «отборную коллекцию мемчиков» основанием для уголовного преследования

Суд в Алтайском крае прекратил дело местного студента Даниила Маркина, которое в 2017 году возбудили за картинки в Интернете.

«Судья вынесла постановление о прекращении уголовного дела. Дело прекращено в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления, из-за декриминализации», – цитирует 21 января пресс-службу Железнодорожного районного суда в Барнауле «Интерфакс».

На своей странице во «ВКонтакте» Маркин отметил, что не получил компенсации из-за декриминализации, однако оспаривать решение он не намерен.

«У меня не осталось сил, чтобы судиться еще один год ради возможных 100 тысяч рублей», - заявил молодой человек.

В другом посте хозяин «отборной коллекции мемчиков» попытался найти что-то позитивное в своей истории: «Больше нет необходимости краситься в пепельный, если снова в голову взбредет такая идея! Спустя год <...> я заметил, что реально поседел!»