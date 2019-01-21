Под Калугой женщина, пытаясь ограбить офис микрозаймов, плеснула кислотой в лицо сотруднице организации

В Дзержинском районе Калужской области женщина попыталась ограбить микрофинансовую организацию. Об этом 21 января сообщает региональный главк.

По данным полиции, в офис микрозаймов зашла женщина и, «достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении». По предварительной информации, в банке находился раствор кислоты, пострадавшую госпитализировали.

Смотреть в новом окне Пресс-служба УМВД России по Калужской области

Подозреваемая уже найдена, это местная жительница 1968 года рождения. «По версии оперативников, женщина, нуждаясь в денежных средствах, решила таким образом поправить свое материальное положение», – говорится в сообщении МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой».