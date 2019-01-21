«Росохрана Телеком» поработает завхозом в горсуде. Компания победила в двух конкурсах на 56,6 млн рублей

Компания «Росохрана Телеком» одержала победу в двух конкурсах на техническое обслуживание зданий городского суда Петербурга в 2019 году. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В рамках первого контракта суд за 19,4 млн рублей искал подрядчика работ по техническому обслуживанию и восстановительному ремонту комплексных систем безопасности своих зданий. На конкурс подали заявки компании ООО «Охранное предприятие «Балтик-Эскорт Холдинг» и «Росохрана Телеком». Последняя снизила цену до 18,9 млн рублей и была признана победителем.

Кроме того, «Росохрана Телеком» обошла ООО «Базис Плюс» в конкурсе на комплексное техническое обслуживание оборудования, инженерных систем и строительных конструкций судебных зданий. Победитель снизил цену с 38,5 до 37,73 млн рублей. Компании предстоит отвечать за техническое состояние всего суда — от унитазов и кухонного оборудования до системы вентиляции.

В 2017 году «Росохрана Телеком», согласно данным СПАРК, заключила 1149 контрактов на 939 млн рублей. Основные клиенты компании — школы, детские сады и другие госбюджетные учреждения. Единственным владельцем ООО «Росохрана Телеком» является Андрей Афанасьев. Чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 62,2 млн рублей. До 2012 года активом владела зарегистрированная в Панаме корпорация Minorado.