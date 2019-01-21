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Общество
21.01.2019 13:20
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Руки прочь от государя. Поклонская просит Матвиенко не вмешиваться в результаты голосования «Великие имена России»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой не ставить под сомнение итоги голосования по присвоению имени аэропорту Мурманска. Письмо женщины вполне объяснимо. В голосовании победил ее фаворит.

Как следует из обращения Поклонской, ее беспокоит отрицательная реакция Совфеда на народный выбор Николая Второго. Последний император дореволюционной России набрал больше всего голосов (49 %) в конкурсе «Великие имена России», опередив исследователя Арктики Ивана Папанина и летчика Бориса Сафонова. В верхней палате парламента сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко поставил под сомнение легитимность народного выбора, ссылаясь на то, что 86 % мурманчан не голосовали за Николая Второго. Его критику поддержали Валентина Матвиенко и сенатор Людмила Нарусова. Совфед направил в Общественную палату России письмо о пересмотре результатов голосования.

Поклонская считает, что реакция сенаторов идет вразрез с волеизъявлением народа. Условия конкурса позволяли жителям всей России голосовать за кандидатов по каждому из аэропортов.

В голосовании за присвоение имени аэропорту Мурманска участвовали 149 тысяч человек. Население города — менее 300 тысяч.

Депутат лично приняла участие в рекламировании кандидатуры Николая Второго. Во время финального этапа она опубликовала пост в социальной сети с призывом голосовать за императора. К тому времени он проигрывал Папанину, но потом вырвался вперед.

Итоги конкурса с присвоением имен 46 аэропортам вызвали споры не только в Мурманске, но и в других городах. В Омске местные жители голосовали за лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, но не были услышаны. В Петербурге победил Федор Достоевский, что стало неприятным сюрпризом для членов местной Общественной палаты. На фасаде Пулково они бы предпочли видеть Петра Первого.

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