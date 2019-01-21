Цены на новостройки в Петербурге выросли на 8%, в пригороде - на 12,8%

Ушедший год продемонстрировал рекордный спрос на строящееся жилье, что вызвано ростом цен во всех сегментах рынка. Объем продаж в Санкт-Петербурге и пригородной зоне превысил прогнозные значения и составил 5 млн кв. м, что на 20% больше, чем в 2017 году.

Как сообщает 21 января консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», по итогам 2018 года зафиксирован восьмипроцентный рост средних цен на городские новостройки в сегменте «масс-маркет», в примыкающих к Петербургу районах Ленобласти стоимость квадратного метра увеличилась на 12,8%.

Показатели спроса 2018 года вплотную придвинулись к рекордной цифре в 5,1 млн кв. м строящегося жилья в год, которая была достигнута в ажиотажном 2014 году. В городской черте спрос вырос еще больше, чем общая цифра, включающая пригороды, – на 32%, и составил 3,8 млн кв. м. Основными факторами роста продаж аналитики называют низкие ипотечные ставки, неопределенность в законодательстве, ожидание роста цен, скачки курсов валют.

Увеличению объема спроса сопутствовал и рост цен как в новых проектах, которые только вышли на рынок, так и в связи с ростом строительной готовности объектов, находящихся в реализации.

«Рост цен зафиксирован во всех сегментах рынка, – рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Так, в классе масс-маркет в Петербурге прирост средней цены составил 8% за год, в пригородах – 12,8%. Это существенно больше, чем в 2017, когда в городе средние цены выросли всего на 2%, а в пригородной зоне даже отмечалось снижение на 3%. Средняя цена «квадрата» в масс-маркете в Петербурге достигла 104,5 тыс. руб., в пригородной зоне – 70 тыс. рублей.

По словам эксперта, в 2018 году подорожали и объекты в других сегментах рынка. Бизнес-класс – на 2,8% по итогам года, а квадратный метр в элитном сегменте вырос в цене на 6,5%.