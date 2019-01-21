Глава Таганрога объяснил, почему мать-одиночка получила пособие в 47,5 рублей

Многодетной неполной семье в Таганроге действительно назначили пособие в 47,5 рублей. Такую информацию, распространенную местными СМИ, подтвердил 21 января глава администрации города в Ростовской области Андрей Лисицкий.

Чиновник объяснил, как сложилась такая впечатляющая сумма. По словам Лисицкого, соцслужбы применили алгоритм, прописанный в областном законе. Они вычли из прожиточного минимума размер совокупного дохода семьи. Если бы совокупный доход оказался больше, то мать-одиночка не получила бы и 47 рублей.

«Эта жительница города имеет трех несовершеннолетних детей. Пользуется услугами социальной защиты с 2009 года, когда у нее двое детей родились. У нее помимо дохода от основного места работы идут выплаты от двух мужей на несовершеннолетних детей, она получает субсидию на жилищно-коммунальные услуги, получает пособие на детей, получает выплату на детей как многодетная», — добавил глава администрации, слова которого приводит РБК.

Он также напомнил, что россиянка может претендовать на материальную помощь — 1000 рублей. Правда, чтобы ее получить, надо потрудиться: написать заявление о сложной материальной ситуации и попросить о финансовой поддержке.