Вслед за кровавой луной на небе Петербурга появилось гало

С наступлением морозов в Петербург вернулась ясная погода. Утром 21 января в небе жители Северной столицы заметили солнце в обрамлении светящегося кольца. Снимки с оптическим явлением гало горожане выкладывают в социальные сети.

«Думаю, в ближайшие дни можно будет наблюдать это явление не раз, так как к среде обещают усиление морозов», — отметил один из очевидцев.

Чаще всего гало, действительно, можно увидеть зимой. Но и в тёплое время года петербуржцам иногда удается запечатлеть этот феномен.

Напомним, сегодня рано утром горожане могли наблюдать кровавую луну.