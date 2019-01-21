Москвич отбивался от похитителей тараном на «Гелендвагене» и стрельбой из травмата

В Москве злоумышленники попытались похитить и ограбить мужчину. Тот сумел вырваться и дал отпор – с помощью внедорожника и травматического пистолета.

Кадр из видео в YouTube

Как сообщает 21 января агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичные правоохранительные органы, вечером воскресенья, 20 января, полицейские получили информацию о стрельбе в Оболенском переулке. На месте они опросили мужчину, и тот рассказал подробности произошедшего.

По словам потерпевшего, на Октябрьской улице неизвестные люди посадили его в автомобиль «ВАЗ», потребовали крупную сумму денег, после чего отвезли к его дому. Там мужчина сумел вырваться и сесть в свой Mercedes Gelandewagen. Он протаранил внедорожником машину похитителей и стал стрелять по ним из травматического оружия.

В результате один из подозреваемых был ранен в ногу, его личность установлена. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, ведется проверка.

Видео: YouTube/Москва 24