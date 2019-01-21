Четвертую школу в "Северной долине" введут в третьем квартале этого года

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к отделочным работам в новой общеобразовательной школе в ЖК «Северная долина». Ее ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Общая строительная готовность — 65%. Все работы должны завершиться до конца августа текущего года.

Проект четвертой школы в микрорайоне прошел государственную экспертизу и сейчас готовится к реализации. На данный момент в ЖК «Северная долина» полностью готовы каркасы зданий третьей общеобразовательной школы (корпус 14), ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования.

Школа площадью 21 975 тыс. кв. м на 825 учащихся находится в квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Фёдора Абрамова и Заречной. Кроме учебных классов в здании разместятся столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал и другие помещения.

В отдельном здании, соединенном с главным корпусом крытой галереей, разместят два школьных бассейна (25-метровый на 6 дорожек и 10-метровый). Поскольку во внеурочное время они могут быть доступны жителями города, можно сказать, что эти бассейны станут частью спортивной инфраструктуры района. Для занятий спортом также предусмотрены большой и малый спортивные залы, стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадкой, прыжковой ямой, легкоатлетическими дорожками, зоной силовых упражнений.

Также положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации пятой школы на 825 учеников (корпус 15). К ее возведению девелопер приступит в этом году, а введет в эксплуатацию – в 2020 году. На 2021 год запланировано сдать еще четыре социальных объекта: школы на 825 мест и трех детских садов (два на 220 и один – на 260 мест).

Сегодня на территории ЖК «Северная долина» уже открыты пять детских садов на 1040 мест и две общеобразовательные школы под общим номером № 482 на 1950 мест. Комплексное развитие социальной инфраструктуры жилого комплекса идет в соответствии с «дорожной картой», утвержденной городом. К моменту завершения проекта в жилом комплексе будет 12 детских садов и 10 школ, подстанция скорой помощи на восемь машин, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.