Движение в центре Петербурга перекроют из-за салюта в честь Дня снятия блокады

В центре Петербурга изменится схема движения транспорта в связи с проведением мероприятия «Салют над Ленинградом», приуроченного к 75-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Об этом 21 января сообщает пресс-служба КРТИ.

С 10:00 до 16:00 26 января и с 13:00 27 января до 10:00 28 января будет перекрыто движение транспорта по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади – вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой.

А с 13:00 24 января до 10:00 26 января на этом же участке будет запрещена парковка.

Помимо этого, с 21 по 27 января движение в центре города будут перекрывать для репетиций, а потом и проведения парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона. В воскресенье, 27 января, состоится также международный зимний марафон «Дорога жизни». Он пройдет на трассе Санкт-Петербург – Морье и ограничит движение транспорта.