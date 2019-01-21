Роскомнадзор привлечет Facebook и Twitter к административной ответственности
Роскомнадзор собирается привлечь к административной ответственности социальные сети Facebook и Twitter из-за «формального» подхода к предоставлению сведений по локализации данных россиян на территории РФ. Об этом сообщили в ведомстве 21 января.
«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — цитирует RNS пресс-службу регулятора.
Справка:
Роскомнадзор 17 декабря направил письма в Twitter и Facebook о необходимости соблюдения законодательства о локализации хранения данных российских пользователей на территории РФ. Срок для юридически значимого ответа компаний был назначен через 30 дней - на 17 января 2019 года.
В случае, если компании ответят отказом на требование или проигнорируют его, они будут оштрафованы на 5 тысяч рублей каждая, а затем им вновь отведут срок от полугода до года для локализации данных, говорил глава ведомства Александр Жаров.
Он выразил надежду, что в течение этого периода будут введены оборотные штрафы, которые станут для компаний более существенным стимулом для исполнения законодательства. При этом, по его словам, вопрос о блокировке не стоит.