Роскомнадзор привлечет Facebook и Twitter к административной ответственности

Справка:

Роскомнадзор 17 декабря направил письма в Twitter и Facebook о необходимости соблюдения законодательства о локализации хранения данных российских пользователей на территории РФ. Срок для юридически значимого ответа компаний был назначен через 30 дней - на 17 января 2019 года.

В случае, если компании ответят отказом на требование или проигнорируют его, они будут оштрафованы на 5 тысяч рублей каждая, а затем им вновь отведут срок от полугода до года для локализации данных, говорил глава ведомства Александр Жаров.

Он выразил надежду, что в течение этого периода будут введены оборотные штрафы, которые станут для компаний более существенным стимулом для исполнения законодательства. При этом, по его словам, вопрос о блокировке не стоит.