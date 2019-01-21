Финскую визу в Петербурге сделают за 9–11 дней
Финский шенген в Петербурге при подаче документов на этой неделе (21–25 января) можно оформить меньше чем за полторы недели.
Так, по данным Генконсульства Финляндии, если поторопиться с заявлением и отдать документы в понедельник, вторник или среду, то виза будет готова уже через 9 дней. На предыдущей неделе шенген Суоми оформляли 10 дней.
Дипмиссия называет следующие сроки выдачи:
|Подача документов
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Выдача документов
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21.01.
|30.01.
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22.01.
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31.01.
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23.01.
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01.02.
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24.01.
|04.02.
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25.01.
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05.02.
Спрос на финский шенген сокращается. В 2018 году в Петербурге выдали на 9% меньше виз, чем в 2017-м, хотя в Москве спрос вырос на 3%.
Справка:
Согласно полученной «Фонтанкой» статистике портала Schengenvisainfo.com, основанной на официальных данных стран Шенгенского соглашения, Финляндия в 2017 году (информации по всем членам соглашения за 2018 год ещё нет) была самой популярной страной, у которой россияне запрашивали визу, а Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге — лидером по выдаче шенгенских виз, причём 99,6% из них были многократными. Другими популярными направлениями среди россиян стали Италия, Испания и Греция — они выдали более 400 тыс. виз каждая. Менее всего в России были загружены визовые отделы представительств Норвегии, Нидерландов и Польши.
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