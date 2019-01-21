Финскую визу в Петербурге сделают за 9–11 дней

Финский шенген в Петербурге при подаче документов на этой неделе (21–25 января) можно оформить меньше чем за полторы недели.

Так, по данным Генконсульства Финляндии, если поторопиться с заявлением и отдать документы в понедельник, вторник или среду, то виза будет готова уже через 9 дней. На предыдущей неделе шенген Суоми оформляли 10 дней.

Дипмиссия называет следующие сроки выдачи:

Подача документов Выдача документов 21.01. 30.01. 22.01. 31.01. 23.01. 01.02. 24.01. 04.02. 25.01. 05.02.

Спрос на финский шенген сокращается. В 2018 году в Петербурге выдали на 9% меньше виз, чем в 2017-м, хотя в Москве спрос вырос на 3%.