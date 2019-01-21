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Происшествия
21.01.2019 12:35
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Буксующие грузовики, легковушка, застрявшая на рельсах, «Гелендваген» в сугробе на Замшиной – в Петербурге плотно

На дорогах Петербурга 21 января необычно плотно. В 10:51 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 6 баллов, что на 3 балла выше обычного, сейчас «Яндекс.Карты» показывают 5 баллов.

Максимальная загруженность утром составила 8 баллов, что на 1 больше нормы. Самыми загруженными магистралями стали проспект Стачек в центр (9 баллов), Пискарёвский проспект в центр (9 баллов), Гражданский проспект в центр (9 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Коломяжский – Парашютная из центра (3 балла, что на 2 балла выше обычного), проспект Стачек в центр (9 баллов, что на 2 балла выше обычного), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки:

  1. 8:58, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 7,1 км, от КАД до площади Мужества. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
  2. 8:26, улица Руставели, Пискаревский проспект, 6,9 км, от Северного проспекта до Свердловской набережной. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
  3. 9:06, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 5,5 км, от проспекта Славы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа.
  4. 9:06, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 2 часа.
  5. 8:29, Гражданский проспект, Кушелевская дорога, 5,3 км, от проспекта Луначарского до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

Притом что сильного снегопада ночью не было, автомобилисты рассказывают о «снежных» происшествиях на дорогах.

«На Кушелевской дороге буксует большегруз, занял 1,5 ряда в сторону Непокоренных. Пробка. Путепровод вообще нечищен, скользит по каше и льду», – жалуются в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

vk.com/spb_today

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Особенно много в Петербурге буксовали вечером 17 января, когда был сильный снегопад и 10-балльные пробки.

«От Зольной до Таллинской стоят трамваи, – пишут там же. – Какой-то «умный» человек ехал по трамвайным путям и застрял. В спешке пытался залепить номер, очень ругался на прохожих».

«От Зольной до Таллинской стоят трамваи».

Две легковушки ночью столкнулись на Гражданском проспекте, у пересечения с Северным. «Скорее всего, не справились с управлением и не учитывали расстояние между авто при движении, – предполагает автор поста в «ДТП и ЧП». – В течение часа толпились машины, узнавали, нужна ли помощь, в итоге одного (или двоих, одного точно) кого-то укомплектовали в машину скорой помощи. Наледь жуткая, заносит прямо на проезжей части машины на скорости 20-30 км/час – болтает из стороны в сторону, стоит чуть дать по газам».

ДТП на Гражданском проспекте

«Перекрыто движение из-за неубранного снега на Долгоозёрной от Маршала Новикова до Парашютной улицы. Объезжайте. Застряли автобусы вроде», – предупреждали в той же группе около 7:30. В комментариях, впрочем, уточняли, что движение перекрыто из-за ДТП.

Перекрытое движение на Долгоозёрной

На Замшиной улице в сугроб унесло «Гелендваген». «Вчера толкали маршрутки после перекрёстка с Бестужевской. Сегодня машины заносит. Ребята, что-то с резиной надо думать. В колее просто голый лёд», – отмечают в комментариях.

ДТП на Замшиной

Автобус попал в ДТП на проспекте Науки. «Замесик. Автобус в «Шкоду», «Шкода» в «Солярис», и «Солярис» в «Солярис», – пишут очевидцы.

ДТП на проспекте Науки

Не везёт с утра трамваям. Рано утром подбили «Чижик», затем на пересечении проспектов Луначарского и Культуры трамвай снесло с рельсов.

На пересечении проспектов Луначарского и Культуры трамвай снесло с рельсов.

А на улице Льва Толстого вагон не может проехать из-за припаркованной машины – такие случаи в последние дни участились из-за того, что вдоль обочин скапливаются сугробы.

vk.com/spb_today

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Тем временем дорожники Петербурга продолжают работу в усиленном режиме: сегодня на улицах города трудятся 1060 дворников и 1154 машины дорожных предприятий, сообщает комитет по благоустройству.

За прошедшую неделю с 14 по 20 января на улицы Петербурга выпал 31 см снега. Всего в Петербурге с начала зимы высота снежного покрова составляет 111 см. За неделю вывезено 406 тысяч кубометров снега, а с начала сезона – 1 миллион 240 тысяч кубометров. Для сравнения, зимой 2014-2015-го примерно столько же вывезли за весь сезон с ноября по апрель.

Работа дорожников

На прошедших выходных региональные трассы Ленинградской области очищали 400 единиц спецтехники и рабочих. Как сообщает пресс-служба областного дорожного комитета, от снега убрано десять тысяч километров проезжей части и четыре тысячи километров обочин, использовано 60 тонн соли и почти две тысячи кубометров песко-соляной смеси. На дорогах с интенсивным движением продолжают работать патрули.

Указанием дорожного комитета усиленный режим работы продлевается еще на неделю, до 27 января, очистка ведётся круглосуточно. При этом в ближайшие два дня в области ожидается сильное похолодание – до минус 25 градусов по Цельсию.

Сообщения о зимней уборке принимают:

  • горячая линия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – (812) 576-14-83;
  • дежурная служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – (812) 314-60-13,
  • диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (федеральные трассы Ленобласти, КАД) – (812) 405-08-60,
  • горячая линия ГКУ «Ленавтодор» (региональные трассы) – (812) 251-42-84.

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