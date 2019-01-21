В Боливии в пропасть с высоты 200 метров упал автобус с футбольной командой. 13 человек погибли

Автокатастрофа произошла на юге Боливии с участием футбольного клуба Lavalle из Аргентины, ехавшего с турнира. Как сообщает elsol.com.ar, погибли 13 человек, из них четверо футболистов. Еще 26 получили ранения различной степени тяжести.

Автобус с футбольной командой упал с высоты 200 метров. Трагедия произошла во время переезда через ущелье между городами Тариха и Потоси (два крупных административных центра Боливии). Причиной стали отказавшие тормоза. Отмечается, что дороги в этом месте очень узкие и проходят вдоль обрывов. Подобные трагические происшествия не редкость для региона.