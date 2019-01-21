ГУП «ТЭК СПб» взыскало с должников через суд почти 2 млрд рублей в 2018 году

По итогам 2018 года ГУП «ТЭК СПб» предъявило в суд 1 864 исковых заявления в связи со взысканием долгов. Получить удалось 1,9 млрд рублей.

Как сообщает предприятие 21 января, исков предъявили на 2,8 млрд рублей, в законную силу вступили почти 1600 актов. Результаты по взысканию оказались на 17% выше, чем за год до этого. Всего благодаря претензионно-исковой работе на счета ГУП поступили более 2 млрд рублей в качестве погашения долгов за тепло, 98,4 % исков удовлетворены.

При этом наиболее проблемной частью остаются исполнители коммунальных услуг, на них приходится 80% задолженности. К ним подавали исков на 1,85 млрд рублей основного долга и еще на 140 млн неустойки. В законную силу вступили решения по 1,16 млрд.

Напомним, на 1 декабря 2018 года общая задолженность исполнителей коммунальных услуг перед ГУП «ТЭК СПб» составила 8,92 млрд рублей, из них на просроченную приходится 5,58 млрд.

Средний счет по услугам ЖКХ за декабрь в Петербурге составил 4,9 тысячи рублей. Рост за месяц достиг 16%. В 2018-м гигакалория (величина расхода тепловой энергии на отопление помещения) стоила 1 745 руб. 86 коп., с января подорожала до 1 775,45 руб., а с июля повысится до 1833,90 руб.