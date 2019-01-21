В России впервые возбудили уголовное дело о деятельности нежелательной организации. К активистам «Открытой России» пришли с обысками

К активистам «Открытой России» в Казани и Ростове-на-Дону пришли с обысками утром 21 января. Мероприятия, предположительно, связаны с уголовным производством в отношении члена федерального совета движения из Ростова Анастасии Шевченко.

Как сообщается в телеграм-канале «Правозащиты Открытки», дело возбуждено по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Такую квалификацию использовали впервые в РФ.

«Интересно, что возбуждено дело именно в Ростове. Там же расследовалось единственное в стране уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента - в отношении главы организации «Женщины Дона» Валентины Череватенко. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления», — прокомментировал в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В квартиру к Анастасии Шевченко пришли рано утром.

В Ростове также ведутся обыски у координатора отделения Елены Меньшениной, активистов Антона Приходько, Ольги Зениной и Ирины Зениной. В Казани завершился обыск у юриста движения Эльзы Нисанбековой. Постановление на проведение обыска в ее квартире выдано также Ростовским судом.

«Открытая Россия» — российское общественное движение, не имеющее официального статуса. Организацию признали нежелательной в апреле 2017 года. Ранее прокуратура заблокировала сайт «Открытой России».

Санкция статьи 284.1 УК предусматривает до шести лет лишения свободы.