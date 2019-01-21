13-летняя фигуристка из Москвы: Как выступать стабильно? Надо правильный допинг выпить

Юная российская фигуристка в общении с болельщиками в Instagram раскрыла секрет успешного выступления. 13-летняя москвичка Анастасия Шаботова заявила, что без допинга не обойтись.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» (отделение фигурного катания в Центре спорта и образования «Самбо-70». – Прим. ред.) пьют или не пьют? Конечно, пьют», — сказала Анастасия.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать pic.twitter.com/h2RDa2FLfv — Александр (@optaluna) 20 января 2019 г.

Напомним, что ученицами «Хрустального», о котором говорит Шаботова, являются все ведущие фигуристки России, в том числе олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, двукратный серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева, чемпион Олимпиады Алина Загитова. Все они занимались под руководством Этери Тутберидзе (Медведева ушла со скандалом к канадскому тренеру Брайану Орсеру).

Сама Шаботова до сезона-2017/18 занималась фигурным катанием в СШОР «Москвич», после чего перешла в СШ «Снежные барсы». В сезоне-2018/19 ее лучший результат — первое место на пятом этапе Кубка России среди кандидатов в мастера спорта.

Добавим, что 17 января специалисты Международного антидопингового агентства закончили извлекать электронные базы данных с результатами допинг-тестов российских спортсменов из московской лаборатории. Президент ВАДА Крейг Риди сразу же анонсировал новые допинговые дела на основе этих данных.