На газоанализаторы в квартиры россиян нужно 300 млрд руб. Расходы заложат в тарифы

300 миллиардов рублей нужно для того, чтобы снабдить российские квартиры газоанализаторами. Такую сумму озвучил глава Минстроя Владимир Якушев.

Как сообщает 21 января «Коммерсант», чиновник считает, что такие расходы в данный момент непосильны для региональных фондов капремонта: пострадают их текущие задачи.

«Поэтому я бы все-таки здесь поставил вопрос, наверное, больше о тарифе и тех денежных средствах, которые могут быть задействованы в бюджетах всех уровней»,— заявил министр.

Он также добавил, что еще одним сигналом об опасности должен служить резкий запах, который люди ощущают из-за добавляемых в топливо одорантов. Планируется, что долю отдушек вскоре увеличат.

Напомним, менее чем за месяц в России произошли две трагедии, связанные со взрывом бытового газа. Рано утром 31 декабря после хлопка рухнул подъезд десятиэтажки в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Несмотря на то, что ответственность за ЧП взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство», СК призвал граждан не верить этому, заявляя, что приоритетная версия случившегося — все-таки бытовая.

14 января 2019 года в Ростовской области, в городе Шахты, из-за взрыва газа обрушились перекрытия в жилом многоэтажном доме. Жертвами стали 5 человек.

В Москве после двух ЧП объявили внеплановые проверки газового оборудования.