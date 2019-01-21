«Здоровые» морозы: температура в Финляндии достигла рекордных отметок

На севере Финляндии зафиксирован температурный рекорд нынешней зимы. Утром 21 января в деревне Наруска на северо-востоке Финляндии, недалеко от границы с Россией, зафиксировано -36,6 градуса Цельсия, сообщает MTV Uutiset.

Метеорологический институт страны накануне вечером проинформировал, что в лапландском муниципалитете Энонтекио столбик термометра опустился до -34,4 градуса. Однако рекорд прошлой зимы пока не побит – тогда в Утсйоки похолодало до -37,1.

В Хельсинки сегодня, по прогнозам, днём -13 градусов по Цельсию и ясно. Морозы пока держатся, на юге Финляндии потепление до -5 ожидается к середине недели.