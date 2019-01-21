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Город
21.01.2019 11:49
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Проспект Ветеранов на 2,5 км удлинит «Возрождение» почти за 1 млрд рублей

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) заключило контракт на строительство проспекта Ветеранов с компанией «Возрождение». Соглашение стоимостью 970 млн рублей постараются реализовать к концу 2019 года. Об этом 21 января сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. 

По условиям контракта ПО «Возрождение» должно построить продолжение проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Новый четырехполосный участок дороги увеличит проспект на 2,3 км. Сейчас идет активная подготовка разрешительной и рабочей документации. 

Напомним, что за право достроить проспект Ветеранов компании «Возрождение» пришлось по-настоящему побороться. По итогам аукциона, проведенного в марте, ДТС отклонила заявки обоих участников — компаний «Орион» и «Возрождение». На втором аукционе в мае обе заявки также были признаны не соответствующими требованиям, что позволило дирекции транспортного строительства выбрать подрядчика методом запроса предложений. Им стала компания «Орион».

Не опустившее рук производственное объединение «Возрождение» отстаивало свои права через суд: компания решила оспорить протокол рассмотрения заявок, которым её заявка была признана недействительной. Параллельно с этим «Возрождение» сумело добиться запрета для ДТС на заключение контракта с компанией «Орион» до окончания разбирательства. В середине ноября «Возрождение» в двух судебных инстанциях опротестовало недопуск к аукциону. Своим решением суд заставил дирекцию транспортного строительства пересмотреть итоги майской закупки. В связи с тем, что компания «Орион» не пыталась оспорить свой недопуск к аукциону, «Возрождение» стало единственным участником торгов и одержало победу.

«Фонтанка» писала о том, что на городском рынке дорожного строительства компания «Возрождение» славится бескомпромиссностью и готовностью бороться всеми законными способами за госконтракты. Так, например, в феврале 2018 года «Возрождение» схлестнулось в ожесточенной борьбе с компанией «АБЗ-Дорстрой» за право подключить квартал Лахта Центра к сети городских дорог и построить окружающие его улицы. С начальной стоимости контракта в 1,47 млрд рублей «Возрождение» вынудило конкурента снизить цену на 17%, чем серьезно подпортило рентабельность соглашения.

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