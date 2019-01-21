Российские корветы сопровождают эсминцы США, вошедшие в Балтийское море

Силы Балтийского флота ведут сопровождение эсминцев США, которые вошли в южную часть Балтики. Об этом 21 января сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет об эсминцах ВМС США Gravely («Грейвли») и Porter («Портер»). «Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный», – говорится в сообщении Минобороны. Фото эсминцев на Балтике опубликованы в официальном аккаунте ВМФ США.

#USSPorter transits the Skagerrak Strait, Jan. 20, 2019, during its sixth patrol in the U.S. 6th Fleet area of operations in support of U.S national security interests in Europe and Africa. pic.twitter.com/7cDTl9CKZk — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 20 января 2019 г.

Напомним, 19 января сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» приступил к наблюдению за американским эсминцем Donald Cook («Дональд Кук»). Сегодня, 21 января, в ВМФ США сообщили, что «Кук» добрался до Грузии и прибыл в порт Батуми.