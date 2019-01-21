На поиск опасной для детей информации в Интернете потратят 628 млн рублей

Законопроект о поиске в Сети «новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур» подготовлен министерством образования и науки, а также Федеральным агентством по делам молодежи.

Об этом 21 января сообщает издание «Коммерсант».

Согласно проекту, 628 миллионов рублей за три года выделят автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», которая была создана в мае прошлого года по поручению президента Владимира Путина.

После обнаружения запрещенной информации АНО будет предоставлять отчет Росмолодежи, так как после изменений в законодательстве у федерального агентства появились полномочия для мониторинга распространения информации в Интернете.

«В связи с этим вопросы, связанные с выделением рассматриваемой субсидии,— полномочия Росмолодежи. Средства на ее предоставление в бюджете также зафиксированы за Росмолодежью. Поскольку Росмолодежь не наделена полномочиями по нормативно-правовому регулированию, все проекты постановлений по вопросам молодежной политики вносятся в правительство министерством науки и высшего образования РФ», – уточнили в Минобрнауки.

В Росмолодежи, в свою очередь, пока не смогли рассказать, как будет построена работа по выявлению запрещенной информации.

Напомним, что на спасение детей от опасностей в Сети не в первый раз обращают внимание российские чиновники. Так, в прошлом году секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил с инициативой создания «интернет-дружин».