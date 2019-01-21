Группа «Эталон» увеличила продажи на 37% в 2018 г.

ГК «Эталон»

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет неаудированные операционные результаты за три и двенадцать месяцев, завершившиеся 31 декабря 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.

Основные операционные показатели за 4 кв. 2018 г.:

Количество заключенных контрактов увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 33% до 4 245.

Продажи недвижимости составили 211 356 кв. м и 24 446 млн рублей, рост на 30% и 47% к 4 кварталу 2017 года, соответственно.

Поступления денежных средств выросли на 38% год к году до 20 303 млн рублей.

Средняя цена квадратного метра выросла на 12% по сравнению с 4 кварталом 2017 года и составила 115 660 рублей.

Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 13% год к году и составила 131 331 рубль.

Средний первый платеж остался на высоком уровне и составил 81%.

Основные операционные показатели за 2018 год:

Введены в эксплуатацию объекты общей реализуемой площадью 479 тыс. кв. м в соответствии с планом Компании на 2018 г.

Количество заключенных контрактов увеличилось на 24% по сравнению с 2017 годом и составило 12 312.

Продажи недвижимости выросли на 23% до 627 996 кв. м и на 37% до 68 731 млн рублей.

Денежные поступления увеличились на 36% до 62 785 млн рублей.

Средняя цена за квадратный метр выросла на 12% до 109 445 рублей.

Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 10% по сравнению с 2017 годом и составила 124 113 рублей.

Комментируя операционные результаты за 4 квартал и 2018 год, Председатель Совета Директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков заявил: «Я рад объявить, что по итогам 2018 года Группа «Эталон» установила новые рекорды по всем операционным показателям. Компании удалость реализовать 628 тысяч кв. м недвижимости на сумму 68,7 млрд руб., показав рост на 23% и 37% соответственно, и превзойти как изначальный, так и повышенный по итогам 9 месяцев прогноз по новым продажам на год. Группа «Эталон» заключила 12 312 контрактов с покупателями недвижимости, что на 24% больше, чем годом ранее. При этом Компания продемонстрировала впечатляющую динамику средней цены реализации, которая увеличилась на 12%, существенно опередив инфляцию, что свидетельствует о высоком спросе на недвижимость Группы «Эталон». Компания также ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в полном соответствии с нашей строительной программой на 2018 год.

Достижение столь высоких показателей позволяет с уверенностью говорить о том, что в условиях меняющегося отраслевого регулирования Группа «Эталон» и дальше сможет наращивать доли рынка в ключевых регионах присутствия, а также сможет выступить в роли консолидатора на российском рынке девелопмента жилой недвижимости, который будут вынуждены покинуть более мелкие и менее успешные игроки».

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