ФСБ раскрыла ячейку ИГИЛ, маскировавшуюся под благотворительную организацию

ФСБ раскрыла ячейку международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), которая действовала на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 21 января.

По версии следствия, члены ячейки «под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирийской Арабской Республике». Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть схему финансирования террористов на сумму свыше 10 млн рублей. Возбуждены три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Задержаны трое подозреваемых, они уже арестованы по решению суда. В ходе обысков у них изъяли «средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность». Задержанные дали признательные показания. Видео спецоперации опубликовал на Youtube телеграм-канал «Силовики».