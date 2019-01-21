Автобус на Косыгина приехал в лоб «Чижику». Пассажир рассказал, на что был похож удар

Шестнадцать рейсов не выполнит сегодня, 21 января, трамвай «Чижик» в Петербурге: состав отправился на ремонт после ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» в Транспортной концессионной компании, на перекрёстке проспектов Косыгина и Индустриального около 7:20 столкнулись автобус и трамвай. По предварительной версии, автобус заехал на встречную полосу, совершая поворот направо с Косыгина на Индустриальный, и врезался в трамвай.

Люди в ДТП не пострадали. Задержка движения трамваев составила 40 минут.

«Я ехал в этом «Чижике». Удар почти не почувствовался. Больше было похоже на неожиданно резкое торможение», – рассказывает участник группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам автомобилистов, ДТП спровоцировало крупную пробку, некоторые жалуются, что из-за неё опоздали на работу.

Напомним, соглашение о первой частной трамвайной линии было подписано Смольным и Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик – ООО «ЛСР-Строй». Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая в нем используется. Проект разделён на несколько этапов. В марте 2018 года трамвай повёз пассажиров по маршруту от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. В декабре 2018-го открылось движение на отрезке проспекта Наставников между проспектами Косыгина и Ириновским по маршруту №64. Следующие этапы – движение по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.